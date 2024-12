La soddisfazione del Consiglio comunale che ha consentito la stabilizzazione del personale precario

Condividi

“23/12/2024, giornata memorabile per il Comune di Favara- stabilizzati 284 dipendenti comunali”. Lo dichiara la presidente del Consiglio comunale di favara Miriam Mignemi che prosegue:

“Risultato storico, dopo 35 anni di precariato, grazie all’emendamento al Decreto Milleproroghe dell’On. Calogero Pisano che ha prorogato la possibilità di stabilizzare, e con l’approvazione in tempi record di tutti gli strumenti finanziari da parte del Consiglio Comunale e la volontà dell’Amministrazione comunale e il lavoro svolto dagli uffici e dal dirigente dott. Gerlando Alba, dopo l’assunzione della ditta esterna, si è usciti dalla fase di stallo in cui si era poco più di un anno fa, quando all’Amministrazione Comunale rivolgemmo la prima interrogazione in merito, poiché non veniva trasmesso un rendiconto al Consiglio Comunale da più di un anno.

Oggi, in sinergia, con la supervisione del Segretario Generale , Dott.ssa Simona Maria Nicastro, si è raggiunto l’unico obiettivo che non ha visto colori politici , il Consiglio Comunale, per maggioranza numerica di opposizione, ha approvato tutti gli strumenti finanziari il 18 Novembre scorso ( avevamo tempo fino al 31 Dicembre 2024) per consentire agli uffici di avere il tempo di preparare i contratti e trasmettere tutta la documentazione alla Regione, anteponendo l’approvazione immediata degli strumenti finanziari, alla possibilità e prerogativa del Consiglio Comunale di intervenire sui bilanci.

Voglio ringraziare la Deputazione regionale agrigentina e il Presidente dell’ARS Gaetano Galvagno, per il grande lavoro di proroga dei contratti svolto negli anni, nonché per il lavoro di interlocuzione per arrivare a questo risultato, ringrazio tra loro particolarmente i presenti, l’On. Rosellina Marchetta e l’On. Decio Terrana.

Un grande lavoro di sinergia che oggi non solo ha permesso di stabilizzare i precari , ma anche di accorrentare l’Ente e sbloccare ingenti somme che oggi hanno consentito anche di dare serenità agli operatori ecologici che hanno potuto ricevere lo stipendio prima di Natale e senza ritardi.

Un risultato che sicuramente resterà nella storia e che permetterà a tutti di godere di una meritata serenità e di trascorrere le feste con gioia.

E in questa atmosfera di festa, colgo l’occasione per augurare a tutti davvero un sereno Natale”.