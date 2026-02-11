La “Signora Solidarietà” tra i banchi dell’Istituto” Garibaldi” di Realmonte

Condividi

Visualizzazioni 227

“La solidarietà è il profumo che resta quando scegliamo di trattare ogni persona come importante, con gesti piccoli ma veri, gratuiti e coraggiosi.

“Entrare in una classe di quinta elementare e sentirsi travolgere dall’emozione è una sensazione meravigliosa, irripetibile. Se poi sei l’attore principale per qualche ora , allora tutto diventa “Fatato”. E’ quello che mi è capitato: – dichiara Aldo Mucci – Spiegare ai piccoli studenti la Solidarietà attraverso una fiaba è bellissimo. Se poi a leggerla è un nonno,diventa più “magica”. L’iniziativa voluta dalla dirigente dell’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” di Realmonte Paola Catanzaro, ha sicuramente approfondito e consolidato un sentimento profondo e un atteggiamento concreto che ci deve spingere a sentirci uniti agli altri. Se all’iniziativa si aggiunge anche la passione e l’amore – “scolpiti” nel viso della Maestra Lia – per i “suoi” bambini, allora puoi sentirti arrivare addosso una valanga di emozioni.

La fiaba, scritta da Rocco Carta (educatore, scrittore e narratore). racconta la storia della Signora Solidarietà. Il racconto è ambientato come una favola narrata da un nonno ai suoi nipotini curiosi. Un racconto semplice che invita a portare solidarietà nella vita quotidiana con gesti piccoli ma veri. Nel dialogo finale tra nonno e nipoti emerge una definizione molto bella e concreta:

“Solidarietà vuol dire prendersi cura, andare incontro al bisogno di qualcuno che sta passando un brutto momento, sostenersi l’uno con l’altro, in maniera benevola e gratuita, supportare e risolvere i problemi di chiunque abbia bisogno. “È stata una giornata indimenticabile. Grazie di cuore alla Maestra Lia, per avermi fatto sentire parte del momento” – conclude Mucci.