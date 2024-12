La signora Biden è in Sicilia

Condividi

La first lady Jill Biden è in Italia. L’aereo con la moglie del presidente degli Stati Uniti e la figlia, partito da Washington, è atterrato nella base militare di Sigonella, accolto tra gli altri dall’ambasciatore americano Jack Markell, e dal comandante della base Nas Sigonella Aaron Shoemaker. Il programma prevede, nell’ambito della sua iniziativa ‘Joining forces’ a sostegno delle famiglie dei militari e veterani, un incontro nella struttura con le famiglie legate all’esercito e poi un discorso. Nella tarda mattinata la first lady si recherà a Messina per visitare Gesso, la frazione del Comune in cui sono nati i suoi bisnonni. Nel pomeriggio partenza da Sigonella con destinazione Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Tappe successive, fino all’8 dicembre, saranno Qatar e Francia.