La Sicilia senza acqua e le minacce di Siciliacque

Sicilia senz’acqua: un deserto nel cuore del Mediterraneo

La Sicilia sta diventando un deserto e non parliamo solo del clima: parliamo di rubinetti a secco, di famiglie costrette a contare ogni goccia, di scuole e imprese ostaggio di chi governa con incompetenza e indifferenza. È uno scandalo assoluto: mentre i cittadini soffrono, chi ha il dovere di proteggere i diritti fondamentali latita, tergiversa, fa finta di nulla.

Ridurre l’acqua del 50% non sarebbe una semplice “scelta politica”: sarebbe un vero e proprio crimine contro la popolazione. Ogni goccia che manca è un pugno nello stomaco dei siciliani, una beffa che grida al fallimento totale della classe dirigente. Questa non è emergenza, è il risultato della miopia, dell’inerzia e delle scelte scellerate di chi ha governato fino a oggi.

Siciliacque minaccia, taglia, avvisa. Aica può fare solo quello che può; anzi fino ad oggi qualche miracolo è stato anche fatto. Ma dinnanzi ad una minaccia bella e buona non si può più rimanere inermi.

Basta parole vuote, basta promesse da teatrino. È ora di agire: serve un piano immediato, interventi concreti, decisioni coraggiose. L’acqua non è un lusso, non è un’opzione: è un diritto, un bene sacro che non può essere trattato come una merce.

Chi continua a dormire mentre la Sicilia si prosciuga sta commettendo un tradimento morale e politico senza precedenti. Ogni giorno che passa senza soluzioni è un’offesa ai cittadini, una vergogna che grida al cielo.

Sicilia, svegliati: i rubinetti non devono più essere una roulette russa. E chi governa deve scegliere se servire il popolo o rimanere sepolto sotto la propria inettitudine.

Basta sopportare in silenzio. I cittadini non devono continuare a pagare il prezzo delle scelte scellerate e dell’incapacità di chi governa e soprattutto non possono essere minacciati di essere lasciati a secco. La Sicilia ha diritto all’acqua, alla dignità e al rispetto. Chi ha responsabilità deve agire subito, prima che la situazione diventi irreversibile.

Altro che minacce…