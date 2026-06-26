La Sicilia secondo Bankitalia

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Presentato il rapporto annuale della Banca d’Italia sull’economia siciliana. Il Prodotto interno lordo è superiore alla media nazionale.

Il rapporto annuale della Banca d’Italia sull’economia siciliana evidenzia una crescita del Pil regionale nel 2025 dello 0,6%, leggermente superiore alla media nazionale, ma in rallentamento rispetto all’anno precedente. A sostenere l’economia sono soprattutto industria, costruzioni ed esportazioni, con un contributo significativo delle opere pubbliche e dei progetti legati a Pnrr e politiche di coesione. In particolare, crescono investimenti pubblici, cantieri e compravendite immobiliari, mentre si riduce il peso dell’edilizia privata. Le esportazioni aumentano grazie a cantieristica navale, agroalimentare ed elettronica, a fronte però di un calo dei prodotti petroliferi. Sul fronte del lavoro l’occupazione continua a crescere (+0,9%) e la disoccupazione scende al 12,2%, ma resta doppia rispetto alla media italiana, con persistenti difficoltà di inserimento per disoccupati e inattivi.

Il reddito reale delle famiglie aumenta dell’1%, così come i consumi, mentre cresce anche il credito, trainato dai mutui abitativi e dal credito al consumo. Nei servizi si registra un rallentamento, con andamenti disomogenei tra i settori e una domanda interna meno dinamica. La direttrice della sede di Palermo della Banca d’Italia, Milena Caldarella, sottolinea la cautela delle imprese sugli investimenti per il 2026, legata all’incertezza del contesto internazionale e al progressivo esaurimento dell’effetto Pnrr, pur in un quadro complessivamente di tenuta dell’economia regionale.