“La Sicilia è un modello di crescita e affidabilità”

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Il presidente della Regione, Schifani, rilancia: “La Sicilia prima in Italia per aumento dell’occupazione e seconda per incremento del Prodotto interno lordo”.

La Sicilia non è più il fanalino di coda del Paese, ma una regione capace di distinguersi per risultati economici e capacità di attrarre investimenti. È il messaggio lanciato dal presidente della Regione, Renato Schifani, intervenendo all’incontro del Teha Club, promosso da Studio Ambrosetti a Villa Malfitano, a Palermo. Commentando i dati illustrati durante il confronto con imprenditori ed esperti, Schifani ha evidenziato come l’Isola sia oggi prima in Italia per crescita dell’occupazione e seconda per incremento del Pil, con un andamento superiore alla media nazionale. Un risultato che, secondo il governatore, conferma la validità delle politiche adottate e il rafforzamento dell’attrattività del territorio nei confronti di investitori italiani e stranieri. L’appuntamento è stato anche l’occasione per fare il punto sulle strategie di sviluppo e sugli strumenti messi in campo dalla Regione per favorire nuovi insediamenti produttivi. Schifani ha sottolineato come per troppo tempo la Sicilia sia stata raccontata soltanto attraverso le sue criticità, mentre oggi meritano attenzione i progressi raggiunti. Il presidente ha inoltre ringraziato Studio Ambrosetti e gli imprenditori del Teha Club per aver riconosciuto i risultati conseguiti dal governo regionale. Al di là dei singoli indicatori economici, il traguardo più importante sarebbe però il recupero di credibilità e affidabilità dell’Isola, considerato un fattore decisivo per consolidare la fiducia degli investitori. In questo quadro, la Sicilia si conferma la prima regione del Mezzogiorno per valore aggiunto generato dalle multinazionali estere.