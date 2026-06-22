La Sicilia e la sfiducia verso il futuro

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I giovani e la sfiducia per il futuro in Sicilia, il presidente della Regione, Schifani: Stiamo lavorando per cambiare questa prospettiva”.

Il tema della sfiducia dei giovani siciliani nel futuro dell’isola è al centro di una riflessione, pubblicata su Facebook, del presidente della Regione Renato Schifani, intervenuto dopo la diffusione di un’indagine che evidenzia come l’81% degli under 40 non si aspetti miglioramenti nei prossimi anni. Il sondaggio, che ha coinvolto 1.150 giovani tra i 18 e i 40 anni, mostra una percezione diffusa di incertezza e di scarsa fiducia nelle prospettive di crescita della Sicilia.

Schifani sottolinea che si tratta di un segnale che la politica non può ignorare e che impone una responsabilità diretta alle istituzioni. Secondo il governatore, quando un giovane ritiene che il proprio futuro possa essere migliore altrove, è necessario interrogarsi sulle cause strutturali di tale percezione e intervenire con decisione.

In questa prospettiva, il presidente rivendica l’impegno della Regione nel promuovere investimenti, potenziare le infrastrutture, sostenere le imprese e creare nuove opportunità occupazionali, con l’obiettivo di invertire la tendenza alla sfiducia e alla fuga dei talenti. Schifani afferma inoltre che l’emigrazione non deve essere vista solo come una perdita, ma può rappresentare anche un’esperienza di crescita personale, purché non diventi sinonimo di rassegnazione.

Il messaggio rivolto ai giovani è quello di valutare i cambiamenti in corso sulla base dei fatti e non solo delle percezioni. Infine, il presidente ribadisce che lo sviluppo della Sicilia dipende da uno sforzo condiviso tra istituzioni e cittadini e che il futuro dei giovani non deve essere cercato altrove ma costruito in Sicilia con fiducia, partecipazione e impegno collettivo.