La “Sicilia d’inverno” protagonista alla Bit

Condividi

Visualizzazioni 107

La Regione Siciliana è prossima a partecipare alla Bit, la Borsa internazionale del turismo, di Milano. All’Isola sarà riservato uno stand ispirato ai colori del mare che ospiterà anche talk e presentazioni. Nel 2024 la Sicilia si è confermata destinazione d’ eccellenza conquistando, tra l’altro, il premio nazionale dell’Oscar del Turismo. Nel corso della conferenza stampa prevista per lunedì 10 febbraio, il presidente Renato Schifani e l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, illustreranno le iniziative strategiche predisposte dalla Regione per diversificare l’offerta turistica e i dati provvisori del 2024 che mostrano incrementi significativi nelle presenze. In tema di destagionalizzazione dei flussi, saranno presentate le iniziative dell’assessorato relative al progetto “Sicilia d’Inverno” grazie al quale gli operatori dell’accoglienza avranno l’opportunità di proporre e veicolare i propri pacchetti, così come le offerte di viaggio e le proposte di turismo esperienziale.