La Sicilia dei palazzi sotto assedio: Schifani ora è davanti al bivio

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La Sicilia torna a fare i conti con la parola più pesante per una classe dirigente: corruzione.

L’inchiesta che coinvolge Gaetano Armao, ex vicepresidente della Regione e già consigliere giuridico di Renato Schifani, ha fatto esplodere una crisi politica che ormai non può più essere liquidata come un semplice incidente di percorso.

Sia chiaro: un’indagine non è una condanna e le responsabilità penali dovranno essere accertate dalla magistratura. Ma esiste anche una responsabilità politica, e quella non può essere rinviata alle sentenze.

Oggi il problema è arrivato direttamente sulla scrivania di Schifani. Il commissario regionale di Forza Italia Nino Minardo chiede un «atto di responsabilità» e un «cambiamento netto». Il presidente risponde annunciando che sta valutando le decisioni da assumere.

E così, dopo una serie di vicende giudiziarie che hanno coinvolto esponenti o persone vicine alla maggioranza di centrodestra, Palazzo d’Orleans si ritrova sotto pressione.

La domanda è semplice: come è stato possibile che uomini chiamati a ricoprire ruoli così delicati siano finiti, uno dopo l’altro, al centro di inchieste?

Schifani oggi è davanti a un bivio. Non è soltanto una questione di poltrone o di equilibri dentro Forza Italia. È una questione di credibilità delle istituzioni siciliane.

La Sicilia non può continuare a vivere tra scandali, inchieste e palazzi della politica sotto assedio.

La magistratura farà il proprio lavoro. La politica, adesso, deve fare il suo.