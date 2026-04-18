La scienza in aula: al Palacongressi un confronto d’eccellenza sul futuro della prova scientifica. Presente il generalo Luciano Garofano

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Un dibattito intenso, attuale e ricco di prospettive: è questo il cuore del convegno “La prova scientifica: stato dell’arte e prospettive future”, svoltosi stamattina nella Sala Zeus del Palacongressi. Un appuntamento che ha riunito esperti di primo piano, offrendo al pubblico una visione concreta e aggiornata di come la scienza stia trasformando il mondo della giustizia.

Tra i protagonisti, il generale Luciano Garofano, figura di riferimento nel campo delle investigazioni scientifiche, che ha condiviso esperienza e riflessioni su metodologie sempre più sofisticate al servizio delle indagini. Accanto a lui, la dottoressa Anna Maria Picozzi, Sostituto procuratore generale presso la Corte d’appello di Palermo, ha offerto uno sguardo autorevole sull’utilizzo della prova scientifica nei procedimenti giudiziari.

Particolarmente coinvolgente anche l’intervento del giornalista investigativo Franco Castaldo, che insieme all’avvocato Giuseppe Aiello ha acceso il dibattito su casi concreti e sull’impatto mediatico delle indagini scientifiche. A guidare i lavori con ritmo e precisione è stata la giornalista Marcella Lattuca, capace di valorizzare ogni contributo e stimolare un confronto dinamico tra i relatori.

Al centro dell’incontro, un tema sempre più decisivo: il peso della prova scientifica nei processi moderni. Dalle analisi forensi alle tecnologie emergenti, gli interventi hanno evidenziato come l’innovazione stia ridefinendo le modalità di accertamento della verità, rendendo le indagini più precise ma anche più complesse.

Non sono mancati gli interrogativi: affidabilità delle nuove tecniche, necessità di formazione continua e dialogo tra discipline diverse. Questioni cruciali che delineano un futuro in cui scienza e diritto saranno sempre più interconnessi.

Il convegno si è rivelato così non solo un momento di aggiornamento professionale, ma anche un’occasione di riflessione collettiva sul valore della conoscenza scientifica come pilastro della giustizia. La partecipazione attenta e partecipe del pubblico ha confermato un dato ormai evidente: la scienza, oggi più che mai, è protagonista nelle aule dei tribunali.