La road map della Finanziaria e del Bilancio alla Regione

Il Governo regionale consegnerà all’Assemblea il bilancio e la finanziaria 2026 entro il 5 novembre. Il giorno dopo i due documenti saranno assegnati dalla Presidenza alle Commissioni di merito per l’avvio della sessione di bilancio della durata complessiva di 45 giorni. Le Commissioni concluderanno l’esame dei testi entro il 16 novembre. La Commissione Bilancio esiterà i disegni di legge per l’aula entro il 5 dicembre. La manovra sarà incardinata in aula il 9 dicembre con termine per gli emendamenti fissato all’11. La discussione e la votazione inizierà il 15 dicembre per concludersi il 21.