La Regione stoppa l’ampliamento della discarica a Montallegro

Il sindaco di Montallegro, Giovanni Cirillo, annuncia che la Commissione Tecnico Specialistica, istituita presso l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione siciliana, ha espresso parere sfavorevole riguardo la compatibilità ambientale del progetto relativo alla costruzione della vasca V5 che l’impresa Catanzaro ha progettato in contrada Matarana a Montallegro, in adiacenza all’attuale.

Si sarebbe trattato di un mega ampliamento per abbancare nella nuova vasca quasi 2 milioni di metri cubi di rifiuti, rispetto a cui l’amministrazione da me presieduta si è opposta fermamente facendo valere ragioni procedurali, di diritto e ambientali pienamente condivise e accolte dalla Commissione. E’ stato stoppato il tentativo di continuare a fare di Montallegro, per i prossimi 15 anni, la pattumiera della Sicilia occidentale, perché il progetto prevedeva un ampliamento non giustificato dalle esigenze dell’ambito di Agrigento, ma a beneficio di chissà quali e quanti altri Comuni senza che ciò fosse previsto dal Piano Rifiuti. Ascrivo questo ulteriore risultato alla tenacia della mia Amministrazione e ai professionisti che mi hanno supportato nel solco della promessa che avevo fatto ai miei concittadini perché Montallegro si liberasse dai rifiuti, sperando, per questo paese che amo e che servo con passione, nella valorizzazione delle sue bellezze naturali.”