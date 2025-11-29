La Regione stabilizza 259 lavoratori Asu

Condividi

La Giunta regionale ha stanziato oltre 22 milioni di euro per la stabilizzazione di 259 lavoratori Asu nei dipartimenti dei Beni culturali, Tecnico e Infrastrutture. Saranno assunti dalla Servizi ausiliari Sicilia, la società partecipata della Regione. Il piano finanziario prevede uno stanziamento di 917 mila euro per dicembre 2025 e oltre 11 milioni per ciascuna delle annualità successive. Le somme, ottenute tramite rimodulazione di capitoli di bilancio già esistenti, non comporteranno nuovi oneri per la Regione. Le unità stabilizzate continueranno a operare nei rispettivi dipartimenti, secondo le esigenze degli uffici e nel rispetto delle norme sull’equilibrio economico-finanziario.

Il presidente della Regione, Schifani, sottolinea: “Si tratta di un importante risultato per lavoratori che da anni garantiscono servizi essenziali nell’amministrazione regionale”.