La Giunta regionale ha stanziato oltre 22 milioni di euro per la stabilizzazione di 259 lavoratori Asu nei dipartimenti dei Beni culturali, Tecnico e Infrastrutture. Saranno assunti dalla Servizi ausiliari Sicilia, la società partecipata della Regione. Il piano finanziario prevede uno stanziamento di 917 mila euro per dicembre 2025 e oltre 11 milioni per ciascuna delle annualità successive. Le somme, ottenute tramite rimodulazione di capitoli di bilancio già esistenti, non comporteranno nuovi oneri per la Regione. Le unità stabilizzate continueranno a operare nei rispettivi dipartimenti, secondo le esigenze degli uffici e nel rispetto delle norme sull’equilibrio economico-finanziario.
Il presidente della Regione, Schifani, sottolinea: “Si tratta di un importante risultato per lavoratori che da anni garantiscono servizi essenziali nell’amministrazione regionale”.
La Regione stabilizza 259 lavoratori Asu
La Giunta regionale ha stanziato oltre 22 milioni di euro per la stabilizzazione di 259 lavoratori Asu nei dipartimenti dei Beni culturali, Tecnico e Infrastrutture. Saranno assunti dalla Servizi ausiliari Sicilia, la società partecipata della Regione. Il piano finanziario prevede uno stanziamento di 917 mila euro per dicembre 2025 e oltre 11 milioni per ciascuna delle annualità successive. Le somme, ottenute tramite rimodulazione di capitoli di bilancio già esistenti, non comporteranno nuovi oneri per la Regione. Le unità stabilizzate continueranno a operare nei rispettivi dipartimenti, secondo le esigenze degli uffici e nel rispetto delle norme sull’equilibrio economico-finanziario.