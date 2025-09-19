La Regione Siciliana ha presentato bandi per oltre 700 milioni di euro, sostenuti con fondi europei e nazionali. Dopo Ragusa e Siracusa, una conferenza sui dettagli si è appena svolta a Trapani. E altre seguiranno nelle altre province dell’isola, per informare sulle opportunità di finanziamento soprattutto con l’agenda europea 2021 – 2027. Si tratta di avvisi per digitalizzazione e innovazione delle imprese, ricerca collaborativa, start-up, robotica e intelligenza artificiale, qualificazione del capitale umano, turismo-alberghiero, efficientamento energetico, comunità energetiche rinnovabili, fonti rinnovabili nelle isole minori, servizio idrico integrato, compostaggio e gestione dei rifiuti.
