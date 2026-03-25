La Regione Siciliana dal deficit al surplus

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Dalla Corte dei Conti semaforo verde al rendiconto 2021 della Regione Siciliana. Ottime le prospettive. Gli interventi di Schifani e Dagnino.

La Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha firmato la parifica parziale del rendiconto 2021, così come è già stato per il 2020. Si è dunque risolto il contenzioso sulle due annualità. La parifica è parziale perché sono state dichiarate irregolari solo alcune partite finanziarie di non rilevante importo. La Corte dei Conti si pronuncerà nei prossimi mesi sulle annualità 2022, 2023 e 2024. Il presidente della Regione, Renato Schifani, commenta: “Ci avviciniamo a decisioni che consentiranno di certificare il netto miglioramento dei conti pubblici regionali, come ha sottolineato la presidente della sezione di controllo della Corte dei conti Maria Aronica, in apertura dell’udienza. La Regione è finanziariamente sempre più solida ed è pronta a destinare risorse allo sviluppo”.

E l’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, aggiunge: “La missione adesso è destinare alla collettività le risorse che si libereranno già in parte, per circa 250 milioni, con la parifica del rendiconto 2022 e in misura piena, per ulteriori 2 miliardi, con la parifica del rendiconto 2024 che ha registrato lo storico passaggio dal deficit al surplus”.