La Regione Sicilia prima in Italia ad assumere due donne vittime di violenza

La Sicilia è la prima Regione italiana ad assumere vittime di violenza che hanno subito deformazioni o sfregi permanenti al viso a causa di aggressione. Sono state assunte due donne che hanno presentato istanza secondo la normativa in vigore, che prevede anche l’assunzione degli orfani a causa di femminicidio, e per la quale è stata introdotta la validità retroattiva rispetto al 2024. Schifani commenta: “Il governo regionale ha sostenuto con determinazione questo emendamento, grazie al sostegno concreto dell’Assemblea regionale, per garantire supporto concreto alle vittime residenti nel territorio siciliano. L’auspicio è che anche altre regioni e il Parlamento nazionale possano seguire questo esempio di giustizia sociale che arriva dalla Sicilia”. Occorre che le vittime siano residenti in Sicilia. Le assunzioni sono sempre condizionate dalle risorse disponibili.
Notizie correlate
-
Il Presidente Giuseppe Pendolino ha assegnato le deleghe ai membri del Consiglio ProvincialeCondividi Visualizzazioni 78 Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, assistito dal Segretario Generale Melania...
-
La droga nelle buste delle patatine: arrestati due agrigentiniCondividi Visualizzazioni 163 La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Caltanissetta ha sequestrato quasi mezzo...
-
Agrigento, concluse indagini per violazione di sigilli dopo sparatoriaCondividi Visualizzazioni 152 La Procura di Agrigento ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a...