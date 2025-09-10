La Regione Sicilia prima in Italia ad assumere due donne vittime di violenza

Condividi

La Sicilia è la prima Regione italiana ad assumere vittime di violenza che hanno subito deformazioni o sfregi permanenti al viso a causa di aggressione. Sono state assunte due donne che hanno presentato istanza secondo la normativa in vigore, che prevede anche l’assunzione degli orfani a causa di femminicidio, e per la quale è stata introdotta la validità retroattiva rispetto al 2024. Schifani commenta: “Il governo regionale ha sostenuto con determinazione questo emendamento, grazie al sostegno concreto dell’Assemblea regionale, per garantire supporto concreto alle vittime residenti nel territorio siciliano. L’auspicio è che anche altre regioni e il Parlamento nazionale possano seguire questo esempio di giustizia sociale che arriva dalla Sicilia”. Occorre che le vittime siano residenti in Sicilia. Le assunzioni sono sempre condizionate dalle risorse disponibili.