La Regione salda i debiti idrici della missione Speranza e Carità

La Regione ha predisposto lo stanziamento di 500 mila euro per saldare i debiti della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte a Palermo con l’Amap per la fornitura idrica. Lo prevede un emendamento alla prossima manovra finanziaria del governo regionale. E’ stato approvato in Commissione Bilancio all’Assemblea Regionale. Il presidente Schifani commenta: “Questo intervento rappresenta una conferma dell’attenzione e della vicinanza delle istituzioni a una realtà che, da decenni, costituisce un punto di riferimento per l’accoglienza e la solidarietà a Palermo. L’obiettivo è garantire continuità al percorso avviato da Biagio Conte, un esempio di carità e dedizione verso i più fragili”.