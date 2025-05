La Regione risarcisce l’estate di fuoco

Condividi

Il governo regionale ha approvato il decreto per i risarcimenti dei danni subiti durante l’estate di fuoco del 2023, tra morti e feriti. I dettagli.

La giunta regionale ha approvato la tabella dei risarcimenti per i danni subiti nell’estate di fuoco del 2023, in particolare a luglio, tra morti e feriti. Nel 2024 sono stati già pagati 1.300.000 euro. Adesso l’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, ha firmato un altro assegno da 1.650.000 euro. Nei casi di danni alle persone è previsto un indennizzo di 100.000 euro per gli eredi di coloro che sono morti a causa dei roghi, 60.000 euro per coloro danneggiati da un’invalidità permanente del 100%, e 20.000 euro per un’invalidità permanente pari almeno al 75%. Per gli immobili sono state aumentate le soglie di indennità: da 50.000 a 75.000 euro per le abitazioni principali del proprietario, da 25 a 37.500 euro per le seconde case, e da 15 a 22.500 euro per le parti comuni di un edificio residenziale.

Infine, nel caso di ristori per i beni mobili distrutti o danneggiati il valore massimo dell’indennizzo è stato incrementato da 5.000 a 7.500 euro. La misura sarà gestita da Irfis – FinSicilia che, a seguito del decreto, provvederà alla pubblicazione degli avvisi per l’erogazione delle risorse. Il presidente della Regione, Renato Schifani, commenta: “Con questo ulteriore stanziamento, confermiamo la vicinanza del mio governo a tutti i siciliani che hanno sofferto durante quella terribile emergenza. Abbiamo voluto ampliare le misure di aiuto includendo nuove categorie di beneficiari per non lasciare indietro nessuno. La Regione continuerà a monitorare attentamente la situazione per garantire sostegno e risposte adeguate a tutti i cittadini colpiti da quei tragici eventi”.