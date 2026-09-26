La Regione proroga lo sconto voli

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La Regione Siciliana ha prorogato fino al 30 novembre lo sconto sui voli nazionali destinato ai residenti nell’Isola.

La Regione Siciliana proroga fino al 30 novembre lo sconto sui voli nazionali destinato ai residenti nell’Isola, garantendo continuità alla misura contro il caro-voli. L’agevolazione, predisposta per ridurre gli svantaggi legati all’insularità e sostenere la mobilità di famiglie, studenti e lavoratori, sarà finanziata dalla Regione con 13,5 milioni di euro l’anno per il triennio 2026-2028, destinati al rimborso delle compagnie aderenti. La novità riguarda anche l’ampliamento dei collegamenti coinvolti. Il dipartimento regionale delle Infrastrutture ha firmato una convenzione con Wizz Air per applicare il contributo direttamente sotto forma di sconto al momento dell’acquisto del biglietto, appena attivata la funzionalità sui sistemi di vendita della compagnia. Le rotte interessate comprendono, per Palermo, i collegamenti con Bologna, Milano, Napoli, Pisa, Roma, Torino e Venezia; per Catania quelli con Bologna, Milano, Roma, Torino, Venezia e Verona; inoltre sono coinvolti i voli da Comiso e Lampedusa verso Milano. Sul fronte Aeroitalia, la compagnia applica già lo sconto sui collegamenti da Palermo e Catania per Roma e Milano e ha manifestato interesse ad estendere la misura alla tratta Catania-Bergamo, già operativa, e ai nuovi collegamenti da Comiso per Pisa, Napoli e Venezia. L’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò è a lavoro per rendere la procedura più semplice e immediata già da dicembre, ampliando il numero di compagnie e rotte interessate. La Regione punta così a rafforzare una rete aerea più accessibile, a beneficio dei pendolari siciliani.