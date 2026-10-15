La Regione potenzia l’antincendio

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Emergenza incendi, prevenzione e potenziamento delle attività di contrasto: il piano della Regione. L’intervento di Schifani.

La Regione Siciliana investirà oltre 90 milioni di euro per acquistare nuovi mezzi antincendio, assumere 300 persone nel Corpo forestale e potenziare la prevenzione dei roghi. Il presidente Renato Schifani ha annunciato anche l’attivazione, entro pochi mesi, di una sala operativa unica dotata di sistemi di controllo satellitare, finanziata con 25 milioni di euro del ministero dell’Interno. La struttura consentirà di migliorare il monitoraggio del territorio, coordinare gli interventi e individuare tempestivamente le situazioni di pericolo.

Schifani sottolinea: “Fermare il fuoco prima che inizi significa passare dalla gestione dell’emergenza alla prevenzione. Non possiamo eliminare il rischio, ma possiamo conoscerlo meglio, ridurlo e prepararci prima”. Tra le misure già avviate figurano l’aumento delle giornate lavorative degli operai forestali stagionali e la formazione di oltre 1.200 volontari. Sul fronte della tutela del territorio, la Regione ha inoltre previsto un fondo di rotazione per consentire ai Comuni di intervenire nella pulizia dei terreni privati incolti, spesso ricoperti di sterpaglie e particolarmente esposti al rischio di roghi. L’obiettivo è ridurre le condizioni che favoriscono la propagazione delle fiamme, rafforzando al tempo stesso la capacità di risposta delle strutture impegnate nelle emergenze.

Schifani ha infine evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, cittadini e associazioni di volontariato, riconoscendo il loro ruolo essenziale. E ribadisce: “Solo facendo sistema con chi il territorio lo vive ogni giorno si costruisce la prevenzione”.