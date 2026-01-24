La Provincia di Agrigento avvia opere di manutenzione stradale

Condividi

Inizieranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali 85 Grotte-Scintilia e 51 Grotte-Comitini. È stato firmato il contratto tra la Provincia di Agrigento e l’impresa San Domenico srl di Mussomeli, aggiudicataria dell’appalto. I lavori, progettati dallo staff tecnico della Provincia e da concludere entro 547 giorni consecutivi dalla consegna, prevedono la rimozione di cedimenti e frane, la posa di gabbionate di sostegno, il drenaggio delle acque piovane, la collocazione di nuova segnaletica e la bitumatura dei tracciati. Il progetto è stato finanziato dalla Regione siciliana con fondi del Piano di sviluppo e coesione 2021-2027.