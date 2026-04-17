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Domani, alle ore 10:30, nella sala Zeus del Palacongressi, si terrà un convegno di grande rilievo dal titolo “La prova scientifica: stato dell’arte e prospettive future”. Un appuntamento di alto profilo che vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama italiano, tra cui il generale Luciano Garofano, noto per la sua lunga esperienza nel campo delle investigazioni scientifiche e la dottoressa Anna Maria Picozzi, Sostituto procuratore generale presso la Corte d’appello di Palermo. Interverranno anche il giornalista investigativo Franco Castaldo e l’avvocato Giuseppe Aiello. A coordinare i lavori sarà la giornalista Marcella Lattuca.

Il convegno si propone di affrontare un tema cruciale e sempre più centrale nei procedimenti giudiziari: il ruolo della prova scientifica. Dalle analisi forensi alle nuove tecnologie applicate alle indagini, l’incontro offrirà una panoramica aggiornata sullo stato dell’arte, mettendo in luce anche le sfide e le prospettive future di un settore in continua evoluzione.