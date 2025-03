La Protezione civile siciliana piange Josephine Leotta

Condividi

Visualizzazioni 126

La Protezione civile siciliana è affranta per la morte di Josephine Leotta, 24 anni di Belpasso, la donna morta in un incidente stradale ieri mattina lungo la Catania – Siracusa. Lei ha viaggiato su un’automobile Toyota Aygo che è stata schiacciata tra due camion in un tamponamento a catena. Lei studiava architettura e patrimonio culturale nella Struttura didattica speciale di Siracusa, frequentava gli scout e aveva la passione per la fotografia. E, soprattutto, era una volontaria della Protezione civile.

Il Dipartimento regionale, presieduto da Salvo Cocina, esprime profondo cordoglio, e scrive: “Domenica scorsa, il suo ultimo servizio di volontariato. Josephine aveva dedicato otto ore del suo tempo, affrontando il freddo, ad assistere la popolazione sull’Etna durante l’eruzione vulcanica, dimostrando encomiabile altruismo”.