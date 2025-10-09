La Professoressa Irene Catarella nominata interlocutore referente della PATH, Pontificia Accademia di Teologia

Condividi

Visualizzazioni 89

Docente di Italiano e Storia, giornalista, poetessa e scrittrice, cultore della materia di Teoria e Storia della Modernità Letteraria, docente di Dottrina Sociale della Chiesa alla Scuola di Teologia di base dell’Arcidiocesi di Agrigento, ospite televisiva di Notizie Oggi su Canale Italia, l’agrigentina Professoressa Irene Catarella è stata nominata Interlocutore Referente ad quinquennium della PATH, Pontificia Accademia di Teologia, diretta da S.E.R. Monsignor Staglianó. Ricevendo in udienza privata la Professoressa Catarella con gli altri interlocutori e Monsignor Staglianò nella Sala Clementina, Papa Leone XIV ha ribadito il valore del loro servizio di mediatori capaci di rendere la teologia una sapienza vissuta giorno dopo giorno.

La Professoressa Catarella si occuperà, in particolare, di far dialogare la teologia con gli studenti perché, come ha dichiarato: “Se non si agisce e si interagisce con i giovani per far maturare le loro coscienze all’insegna dei sani valori cristiani che ci ricordano cosa significa essere persone di fede e operatori di pace, il nostro mondo è destinato alla barbarie”. Provenienti da diverse parti d’Italia e del mondo, gli interlocutori referenti hanno vissuto un profondo momento di spiritualità comune nella celebrazione privata presieduta da Monsignor Staglianò presso la Cappella del Coro della Basilica di San Pietro sotto lo sguardo dell’Immacolata sull’altare posto sul sepolcro di San Giovanni Crisostomo, definito “bocca d’oro” per la sua straordinaria capacità comunicativa nella diffusione del messaggio evangelico.