La Procura dispone l’autopsia sul cadavere dell’operai morto folgorato

MENFI. Si chiamava Samuel Scacciaferro l’operaio morto ieri in un incidente sul lavoro in contrada Genovese, dove si sta realizzando un impianto fotovoltaico. Era sotto contratto con un’azienda di Campobasso che stava facendo lavori di ampliamento per conto di una società di Roma. La Procura della Repubblica ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte, mentre sono in corso rilievi per verificare autorizzazioni e rispetto delle condizioni di sicurezza del cantiere. Il giovane Samuel era molto conosciuto a Caccamo, paese da cui proveniva. La sua morte ha commosso la comunità del piccolo centro palermitano. Il padre lavora all’ospedale di Termini Imerese, la madre è parrucchiera.