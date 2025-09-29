La Polizia festeggia oggi San Michele Arcangelo

Condividi

Si celebra oggi San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, simbolo di giustizia e protezione. Nelle scritture religiose San Michele viene descritto come il comandante delle schiere celesti che sconfigge il drago, simbolo del male e dell’ingiustizia. Con una bolla papale, Pio XII il 29 settembre 1949, scelse il Santo, come patrono della Polizia italiana, per i valori di coraggio, integrità e difesa dell’ordine e della legalità che da sempre contraddistinguono il servizio svolto ogni giorno dalle donne e dagli uomini in divisa al servizio delle comunità.

Ad Agrigento alle ore 10:30, la Polizia di Stato celebrerà il suo Santo Patrono, San Michele Arcangelo, con una Santa Messa che si terrà presso la Chiesa di San Michele – Badiola, ad Agrigento. Un momento di raccoglimento e condivisione, aperto alle autorità, ai cittadini ed a tutti coloro che vorranno unirsi ai poliziotti per rendere omaggio al Patrono.