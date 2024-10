La Pediatria di Agrigento è scesa in campo per una serie di dimostrazioni rivolte alla famiglie con figli

Condividi

La Pediatria di Agrigento scende in piazza. Ieri, in piazza Cavour ad Agrigento in collaborazione con la SIMEUP e con l’ ausilio dei mezzi di soccorso di Sandro Bennici, si è dato vita alla dimostrazione a molte famiglie con bambini le manovre per la

disostruzione delle vie aeree e le manovre di rianimazione cardio polmonare in età lattante, pediatrica e adulta. A questa esperienza ne seguiranno altre al fine di rendere la cittadinanza sempre più preparata alla gestione di eventi sgradevoli, dentro e fuori le proprie mura domestiche.