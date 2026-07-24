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Opere pubbliche: costituita la nuova Commissione regionale per velocizzare i cantieri. Il presidente è l’agrigentino Duilio Alongi.

Si è insediata la nuova Commissione regionale dei lavori pubblici, preposta a esprimere pareri sulle opere regionali con importo superiore ai 20 milioni di euro. Per l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, il nuovo assetto rappresenta un passaggio decisivo per ridurre i tempi delle procedure e favorire lo sblocco dei cantieri in Sicilia. La Commissione è composta da cinque consulenti tecnico-giuridici provenienti dalle Università di Palermo, Catania ed Enna: l’avvocato Carlo Modica de Mohac di Grisì, la geologa Chiara Cappadonia, gli ingegneri Liborio Cavaleri e Fabio Neri e il geotecnico Francesco Castelli. Come consulente aggregato è stato nominato l’architetto Carmelo Galati, esperto di pianificazione urbanistica dell’Università di Palermo.

Tra le novità vi è l’ingresso per la prima volta di un geologo nell’organismo, scelta che consentirà di valutare insieme aspetti geologici e geotecnici, anche in relazione alle caratteristiche dei territori e agli effetti dei cambiamenti climatici. A presiedere la commissione sarà Duilio Alongi, dirigente generale del Dipartimento regionale Tecnico.

Dell’organismo sono parte anche i dirigenti generali dei dipartimenti Infrastrutture, Ambiente e Urbanistica, l’avvocato generale della Regione e il dirigente del Genio civile competente per territorio. Aricò ha evidenziato l’alto profilo professionale dei componenti, capaci di rendere competenze ed esperienza a sostegno delle infrastrutture nell’Isola.