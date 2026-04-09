La nave Safira soccorre 60 migranti: sbarcati a Lampedusa

La barca a vela Safira di Mediterranea saving humans ha soccorso 60 migranti su un’imbarcazione in vetroresina in difficoltà nei pressi di Lampedusa, a poche centinaia di metri da Cala Levante. Le persone tratte in salvo sono state consegnate alla Guardia costiera. In ampia parte provengono da Eritrea, Etiopia e Africa subsahariana, tra cui almeno quattro donne e due bambini. Sono stati trasferiti nel Centro d’accoglienza in contrada Imbriacola. La Prefettura di Agrigento è a lavoro per organizzare i trasferimenti.
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