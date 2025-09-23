La morte in piscina della giovane pallavolista Simona Cinà a Bagheria: “Alto tasso alcolemico, ma nessuna droga”, prime risposte dagli esami

“Un alto tasso alcolemico nel sangue, ma nessuna droga”. Si tratta delle prime risposte sull’autopsia eseguita sul corpo di Simona Cinà, la pallavolista annegata in piscina la notte del 2 agosto durante una festa di laurea a Bagheria. Gli esami tossicologici eseguiti dall’equipe di medicina legale del Policlinico di Palermo, coordinata dal medico che ha eseguito l’autopsia Tommaso D’Anna, hanno dato i primi risultati per cercare di capire cosa abbia provocato la morte della ventenne.
Il consulente incaricato per l’esame ha eseguito tutti i test da cui è emerso che la ragazza non ha ingerito droghe, neanche quelle sintetiche. Positivo è risultato il test sull’alcol con risultati sopra il limite. Simona venne trovata sul fondo della piscina intorno alle 4 di notte. Fu uno dei festeggiati a tuffarsi in acqua con un amico per prenderla e portarla fuori dalla piscina.
Al loro arrivo i sanitari del 118 trovarono la giovane già morta con gli amici che provavano a rianimarla. “Al momento non è il caso di fare considerazioni nel rispetto della vittima e della famiglia – dice l’avvocato Mario Bellavista -. Attendiamo che vengano depositati i risultati completi compresi altri che si stanno ancora eseguendo e poi valuteremo il da farsi”.
(TeleOne News)