La morte di Ermanno Criscimanna, lascia un vuoto incolmabile per parenti e amici

Se n’è andato due giorni fa, in silenzio, senza disturbare alcuno. Nemmeno i propri affetti che non lo hanno lasciato mai un solo momento durante il peggioramento di una malattia che, alla fine, lo ha sconfitto.

Il dott. Ermanno Criscimanna è stato Direttore dell’Unità Operativa Complessa dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento ed è stato un primario di altissimo profilo e maestro per tanti giovani che lo hanno seguito conoscendone le straordinarie qualità professionali.

Amante della vita, amava percorrere in bicicletta tantissimi chilometri e condivideva la passione del pedalare assieme alla amata figlia e ad un gruppo di amici. Il mare era il suo sfogo naturale anche in inverno, per lui luogo di osservazione e meditazione e in estate quando amava viverlo soprattutto in barca.

