La “Metamorfosi” di Filippo Portera venerdi al Museo Griffo

Venerdì 31 gennaio alle ore 17:30 nella Sala Fazello del Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo, un evento a metà strada tra riflessione, dialogo e concerto, con la presentazione dell’audiolibro “Metamorfosi” scritto da Filippo Portera e pubblicato dalle edizioni Aracne. Dopo i saluti del direttore dell’Ente Parco Valle dei Templi, l’architetto Roberto Sciarratta, e un intervento di Beniamino Biondi, direttore de Le Fabbriche (Fondazione Orestiadi) e organizzatore dell’evento, inizierà un dialogo con il musicista e scrittore Filippo Portera – autore della recentissima opera “Empedocle”, che ha ottenuto grande successo al Palacongressi – intorno al suo libro, un affascinante viaggio nel tempo alla scoperta della nostra grande storia, attraverso imiti e leggende della cultura greco-romana, presenti ancora oggi nella lingua italiana.

L’audiolibro si compone di sedici racconti fantastici sui miti greco-romani tratti dalle Metamorfosi, il capolavoro di Ovidio. Tutte le musiche originali per soli, coro e orchestra, che spaziano dalla musica classica alla sperimentazione, all’elettronica e al jazz, sono state composte dall’autore e registrate in quattro anni di lavoro intenso, di scoperta e di continua meraviglia. L’opera completa consta di sedici composizioni con voce narrante, coro, orchestra ed elettronica, per i quindici libri delle Metamorfosi di Ovidio e ripercorre miti e leggende di quella straordinaria opera che fonde e confonde ogni confine, fra l’irrazionale e la cosiddetta realtà. Le musiche originali, oltre che esprimere il racconto in una lingua universale, preparano la narrazione e fungono anche da scenografia in cui si sviluppa l’azione, per completare la messinscena e dare corpo alla fantasia. In questo modo musica e parole si fondono in una unica metrica espressiva.

Alla fine, Filippo Portera – flauto, soprano sax, alto sax, clarinetto basso – e l’attrice Annagrazia Montalbano – voce recitante – eseguiranno IN ANTEPRIMA alcuni brani dal vivo che trasportano nel fantastico mondo delle METAMORFOSI di Ovidio, in cui realtà e fantasia si fondono e si confondono in una

dimensione magica dove tutto possibile. METAMORFOSI concerto, è un’esperienza che da conoscenza in un mondo che ignora.