La mafia anche nelle pecore: chiesti 5 rinvii a giudizio

Claudio Camilleri e Felice De Benedettis, pubblici ministeri della DDA di Palermo, hanno avanzato 5 richieste di rinvio a giudizio nell’ambito dell’inchiesta sulla “mafia del pascolo”, condotta sul campo dalla Squadra Mobile di Agrigento, dallo Sco e dalla Sisco di Palermo, che ha disarticolato la famiglia mafiosa di Santa Margherita di Belìce. Chiesto il processo per Pietro e Giovanni Campo, padre e figlio, di 73 e 34 anni, il primo in carcere e il secondo in stato di libertà; Piero Guzzardo, di 46, e Pasquale Ciaccio, di 59, entrambi in carcere e Domenico Bavetta, di 42 anni, attualmente ai domiciliari. Devono rispondere di estorsione e illecita concorrenza con minaccia o violenza, aggravati dal metodo mafioso. L’udienza preliminare per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio si terrà il 16 settembre 2025, davanti al Gup del tribunale di Palermo, Carmen Salustro. Le difese in quella sede potranno avanzare richiesta di giudizio abbreviato.

«Ogni pastore ha la sua zona e chi ha “potere” decide. Ha “potere” chi ha possibilità di comandare, ovviamente nel senso mafioso. Nel territorio di Santa Margherita comandavano Campo e Ciaccio». A descrivere il contesto della criminalità rurale e della mafia del pascolo nel corso di un interrogatorio, ai magistrati della Dda di Palermo, è stato il collaboratore di giustizia di Menfi Vito Bucceri. Le sue dichiarazioni e quelle di un altro pentito di mafia Calogero Rizzuto, già capo del mandamento di Sambuca di Sicilia, sono state ritenute di fondamentale importanza nella ricostruzione delle dinamiche di gestione sulle vaste zone di campagna, “strappate” anche con la forza ad agricoltori e proprietari terrieri della Valle del Belice con canoni irrisori, dalle 200 alle 500 euro ettaro annui, e destinate al pascolo delle greggi di esponenti mafiosi e dei loro “amici”. «Se il proprietario del terreno dice di no, gli tagliano le viti – ha aggiunto Burceri –. I proprietari devono ringraziare se gli danno il formaggio».