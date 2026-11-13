La giunta Sodano perde un altro pezzo: si dimette anche Elisabetta Torregrossa. È crisi di fiducia a Palazzo dei Giganti?

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Un altro assessore lascia la squadra del sindaco Michele Sodano. Elisabetta Torregrossa, titolare di importanti deleghe tra cui quella allo Sport, ha protocollato questa mattina le proprie dimissioni, motivandole con una frase che pesa come un macigno: «È venuto meno il rapporto fiduciario».

Una formula istituzionale, dietro la quale sembra però nascondersi una frattura ben più profonda.

Da tempo i rapporti tra il sindaco e l’assessore sarebbero stati tutt’altro che idilliaci. Ma a far precipitare la situazione sarebbe stato uno scontro legato a questioni lavorative, in particolare al passaggio del contratto di Torregrossa da tempo pieno a tempo parziale.

Nella lettera di dimissioni, l’ormai ex assessore respinge qualsiasi possibile addebito sul proprio operato, sostenendo di avere sempre rispettato le procedure e di avere continuato a svolgere il mandato con impegno, responsabilità e spirito di collaborazione. Parole che sembrano contenere anche una risposta precisa alle contestazioni che sarebbero arrivate dal primo cittadino.

Torregrossa parla apertamente di «accanimento» nei propri confronti e ritiene che non esistano più le condizioni per proseguire l’esperienza amministrativa.

Per Michele Sodano si tratta di un’altra tegola. Non è soltanto una poltrona che si libera, ma un nuovo segnale di difficoltà all’interno di una squadra che, a pochi mesi dall’insediamento, continua a perdere pezzi e a mostrare crepe sempre più evidenti.

Dopo le precedenti tensioni e il primo addio alla squadra di governo, arriva dunque un’altra dimissione. E la domanda diventa inevitabile: siamo davanti a semplici incomprensioni personali oppure a un problema politico e amministrativo più serio?

A Palazzo dei Giganti, intanto, il gioco delle sedie continua. E il richiamo a Squid Game in salsa pirandelliana, questa volta, sembra tutt’altro che fuori luogo.