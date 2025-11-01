Condividi

La giunta regionale ha approvato la Finanziaria 2026 – 2028, adesso attesa in Assemblea per l’esame e l’approvazione definitiva entro il 31 dicembre. Il testo prevede nuovi interventi per circa 300 milioni di euro, anche se complessivamente ammonta circa 1,2 miliardi di euro se si considera la conferma degli stanziamenti in favore degli Enti locali: in particolare, 350 milioni di euro a titolo di trasferimenti ordinari e 115 milioni a titolo di contributi per gli investimenti ai Comuni, e poi 108 milioni a titolo di trasferimenti ordinari a favore delle ex Province. E le risorse per il personale esterno della Regione. Il presidente della Regione, Renato Schifani, commenta: “Il lavoro e il mondo produttivo sono il cuore della manovra. Puntiamo a fare crescere ancora di più il numero degli occupati a tempo indeterminato facendo diminuire il costo del lavoro sopportato dalle imprese. Allo stesso tempo continuiamo a sostenere chi realizza investimenti in Sicilia siano imprese o cittadini, mentre non ci sfugge l’attenzione per il sociale con, tra le altre, una misura per avviare attività nelle aree ad alto disagio sociale.”