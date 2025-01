La giunta comunale di Agrigento ha proposto la cittadinanza onoraria per l’ex prefetto Romano

Condividi

La giunta comunale di Agrigento, così come già Palma di Montechiaro e Ribera, ha avviato la procedura per conferire la cittadinanza onoraria all’ex prefetto di Agrigento, Filippo Romano. L’amministrazione comunale di Agrigento, presieduta dal sindaco, Franco Miccichè, così motiva il prestigioso riconoscimento: “Con il suo instancabile lavoro, il prefetto Romano ha contribuito in modo significativo a rafforzare il legame tra le istituzioni e la cittadinanza. Ha promosso interventi per migliorare la sicurezza e il benessere della nostra comunità e a risolvere le sfide più complesse con professionalità e disponibilità. La sua leadership ha fatto la differenza, non solo per l’efficienza amministrativa, ma anche per la capacità di ascolto e per la sua visione lungimirante. La sua determinazione nel sostenere Agrigento Capitale italiana della cultura 2025, il suo intervento a fronte della grave siccità e della crisi idrica che ha investito Agrigento e l’intera provincia, l’attenzione mostrata sul fronte dell’immigrazione e la sua presenza nelle scuole per sensibilizzare le generazioni emergenti verso diverse tematiche di attualità, lo hanno reso un punto di riferimento per le istituzioni e per tutta la cittadinanza”.