Ricorre oggi la Giornata mondiale contro il cancro: open day di visite e screening gratuiti organizzati dall’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento in ospedale e nei consultori familiari, a cura dell’Unità operativa centro gestionale screening, in collaborazione, per i diversi ambiti, con l’Associazione “Amico” onlus di Agrigento e le Unità operative consultori familiari.