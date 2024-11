La Giornata in ricordo delle vittime della strada: iniziative tra Sciacca e Agrigento

Condividi

Visualizzazioni 61

A Sciacca nella scuola “Calogero Amato Vetrano”, in occasione della ricorrenza della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, si è svolto un incontro formativo intitolato “In strada non distrarti mai”, sostenuto dalle relazioni dei dirigenti dell’Automobile Club di Agrigento, Salvatore Bellanca e Giuseppina Danile, della responsabile provinciale dell’Associazione vittime della strada, Carmelina Nobile, della docente referente del progetto di educazione stradale dell’Istituto, Giuseppina Dulcimascolo, poi il vice questore, Cesare Castelli, il comandante della Polstrada, Gaspare Liuzza, il vice sindaco e assessore alla Viabilità urbana, Valeria Gulotta. Presenti anche rappresentanti dell’Azienda sanitaria di Agrigento, dei Carabinieri e della Capitaneria di Sciacca, tutti accolti dalla preside, Nellina Liblici. Nel corso degli interventi è stata ribadita come fondamentale l’educazione stradale nelle scuole, sensibilizzando gli studenti contro l’uso di sostanze, quali alcol e droghe, che sono causa di un’altissima percentuale di incidenti mortali. Si prosegue domani mattina, domenica 17 novembre, ad Agrigento, alla Villa Bonfiglio, dove alle ore 9 sarà deposta una corona bianca ai piedi della Pietra Monumentale. Poi una messa nella Basilica dell’Immacolata. Poi a Porta di Ponte la deposizione di una corona di fiori ai piedi del monumento in ricordo delle vittime della strada. Poi lunedì 18 novembre, ancora ad Agrigento, in piazza Cavour, la giornata sarà interamente dedicata alla prevenzione e alla sicurezza stradale, coinvolgendo le scuole di Agrigento e provincia.