La galleria “Spinasanta” in manutenzione per due anni

Inizieranno a marzo, e si concluderanno tra due anni, le opere, a cura dall’Anas, di manutenzione straordinaria della galleria “Spinasanta”, lungo la strada statale 118 che collega Agrigento con Raffadali. Si tratta di lavori di consolidamento strutturale e di impermeabilizzazione della corsia in direzione Agrigento. E dell’adeguamento a norma degli impianti tecnologici di entrambe le corsie. Costeranno circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda i recenti problemi di funzionamento dell’impianto di illuminazione, sollevati anche dal sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, l’Anas spiega che la causa sono dei guasti alla cabina di trasformazione, aggravati dalla vetustà dei componenti e dall’usura avanzata delle dotazioni. Sono in corso di definizione tecnica altre azioni correttive di manutenzione ricorrente oltre a quelle già eseguite.