La FP CGIL Agrigento incontra i lavoratori per le Elezioni RSU 2025

Si è tenuta l’assemblea Provinciale della FP Cgil presso l’Aula Luca Crescente del Consorzio Universitario di Agrigento, alla presenza del Segretario Nazionale FP CGIL Florindo Oliverio, del Segretario Regionale Gaetano Agliozzo ed Enzo Iacono Segretario Generale della Funzione Pubblica; presente anche il Segretario Generale Cgil Agrigento Alfonso Buscemi. Alla presenza dei candidati alle elezioni RSU 2025 l’attenzione è stata posta principalmente sui temi della precarietà che attraversa la nostra provincia con lavoratori ancora part-time, ma anche sulle progressioni verticali in deroga ai sensi dell’Art. 13 comma 6 7 e 8 del CCNL del 16/11/2022 e gli adempimenti da porre in essere dalle amministrazioni per cogliere l’opportunità della valorizzazione delle risorse umane interne utilizzando il CCNL 2019/21. L’Assemblea molto partecipata dalla presenza di tantissimi lavoratori provenienti da tutta la Provincia, è stata proficua poiché per ogni tema discusso è stato stabilito un percorso di iniziative per i prossimi giorni, perché su di essi le amministrazioni devono dare una risposta immediata.

Particolare attenzione è stata data alle prossime elezioni RSU 2025 con l’intervento del Segretario Nazionale Florindo Oliverio che ha illustrato gli obiettivi prefissati a livello nazionale a partire dal blocco del rinnovo del CCNL 2022/0224 che il Governo intende rinnovare riconoscendo un misero 5% di fronte ad una inflazione del 17% stabilendo la perdita salariale dei lavoratori di circa 12 punti percentuali (pari a diverse centinaia di euro al mese). Per tali ragioni i lavoratori presenti attraverso numerosi interventi si sono impegnati a portare su tutti i posti di lavoro la propria proposta per invitare tutti a sostenere le liste della Cgil affinchè si possa imporre al Governo un rinnovo contrattuale che abbia rispetto e dignità dei dipendenti pubblici.