La fortuna è stata che nel momento del crollo nessun operaio si trovasse all’interno del cantiere, ma ka paura è stata davvero tanta (VIDEO)

In pieno centro città, in via Atenea, è crollata la stradina di Vicolo Ospedale, traversa della scalinata Madonna degli Angeli, e una porzione dell’imponente parete dell’ex ospedale affacciato su via Atenea. Le macerie sono precipitate nel cortile interno dell’edificio, provocando danni ingenti e alimentando il timore di ulteriori cedimenti.

L’area interessata dal crollo corrisponde alla zona del cantiere di restauro e rifunzionalizzazione della struttura, avviato ben quattro anni fa.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento con più mezzi, avviando le operazioni di messa in sicurezza. Presenti anche gli agenti della polizia locale e le forze dell’ordine, che hanno provveduto allo sgombero precauzionale di alcune abitazioni vicine, per tutelare l’incolumità dei residenti.