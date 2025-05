La Fondazione Teatro Pirandello sulle dimissioni di Bellomo

Condividi

Visualizzazioni 244

La Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento è intervenuta a seguito delle dimissioni del direttore artistico Francesco Bellomo. E afferma: “Apprezziamo il gesto di Francesco Bellomo che, pur essendo la vicenda odierna estranea all’attività culturale della Fondazione, ha scelto di rimettere il proprio mandato di Direttore Artistico per tutelare l’immagine del Teatro Pirandello, oggi oggetto di inappropriati accostamenti mediatici. Confidando che saprà fare chiarezza nelle sedi opportune, riteniamo doveroso ringraziarlo per il lavoro svolto e, soprattutto, per la responsabilità dimostrata con questa decisione, evidentemente motivata dalla volontà di preservare il buon nome dell’Istituzione.

La Fondazione Teatro Pirandello continuerà a operare con serenità e determinazione, fedele alla propria missione culturale e impegnata a garantire un’offerta artistica di qualità, nel solco del percorso tracciato sin dal nostro insediamento“.