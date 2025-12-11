La Finanziaria approda all’Ars

Condividi

Visualizzazioni 201

Dopo il transito il Commissione, la Finanziaria proposta dal governo Schifani è approdata all’Assemblea Regionale per l’esame e l’approvazione definitiva, pena l’esercizio provvisorio di bilancio. L’ostruzionismo annunciato dall’opposizione ha suggerito al centrodestra di ridurre di una cinquantina di articoli la manovra. Nel frattempo all’interno della maggioranza di centrodestra coverebbero contrasti legati a due delle misure principali, quella per i contributi alle imprese che assumono e quella per gli aumenti di stipendio ai precari stabilizzati negli Enti locali.