La Fiamma Olimpica e Paralimpica infiamma la città Capitale italiana della Cultura 2025

Condividi

Visualizzazioni 356

Agrigento è pronta ad accogliere la Fiamma Olimpica e Paralimpica di Milano – Cortina 2026: domani martedì 16 dicembre tappa nella città Capitale italiana della Cultura 2025, dalla Valle dei Templi a piazza Vittorio Emanuele, dove sarà allestito il Villaggio Olimpico. Sono una quarantina i tedofori che infiammeranno il percorso.

Dalle ore 16:30 in piazza Vittorio Emanuele si svolgerà “City Celebration”, un evento celebrativo e occasione di intrattenimento per cittadini e visitatori. In scaletta, in particolare, una performance di Gaetano Aronica, vocale e sonora, “Come in questa fiamma, quando vivi splendi”, scritta da Giovanni Volpe, e con la partecipazione dei performer dei Laboratori del Palacongressi di Agrigento, Rosi Mandracchia, Alfonso Guadagnino, Tommaso Mula e Frou Nobile, e l’aiuto regia di Chiara Gervasi. Si tratta di una rievocazione storica e musicale che trae spunto dai maggiori autori agrigentini del passato riguardo lo sport.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, afferma: “La nostra città si prepara ad accogliere, con grande emozione, la Fiamma Olimpica, simbolo che testimonia come la pace, lo sport e l’impegno siano capisaldi dell’unione e dello spirito di aggregazione. Grazie al Comitato olimpico, alle istituzioni e a tutti coloro che stanno dando il massimo per la riuscita di questo straordinario evento. Grazie per aver scelto la città di Agrigento, Capitale italiana della Cultura 2025.”

E l’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi, Carmelo Cantone, aggiunge: “E’ per me, e per tutti noi, motivo di profondo orgoglio vedere la Fiamma Olimpica brillare nelle strade di Agrigento. E’ un onore che ci riempie di gioia e che ci ricorda come anche una città apparentemente piccola, ma con una grande storia come la nostra, sia parte di un sogno molto più grande: un sogno che parla al mondo intero.”