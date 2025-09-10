La droga nelle buste delle patatine: arrestati due agrigentini

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Caltanissetta ha sequestrato quasi mezzo chilo di marijuana e arrestato due agrigentini nell’ambito dell’inchiesta antidroga intitolata “Delivery Express”, già avviata lo scorso gennaio. I due giovani sono stati bloccati a Caltanissetta e sorpresi in possesso della sostanza stupefacente nascosta nella loro automobile dentro depistanti buste di patatine. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta ha convalidato l’arresto e ha imposto ai due l’obbligo di dimora in Sicilia. Il valore di mercato della droga sequestrata ammonterebbe a circa 9.000 euro.
