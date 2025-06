La droga nascosta nel freezer: arrestato

Condividi

A Catania è accaduto che un catanese di 61 anni ha ripulito il congelatore di casa dai prodotti surgelati per destinarlo esclusivamente alla conservazione di droga. A scoprire il nascondiglio sono stati i poliziotti della Squadra Volanti grazie al fiuto dei cani antidroga. Nel freezer sono stati trovati 400 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Il Tribunale ha convalidato il provvedimento e disposto per l’indagato la misura cautelare ai domiciliari con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico.