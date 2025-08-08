La dissalata di Porto Empedocle è nel serbatoio di Villaseta

Condividi

Ok dall’Azienda sanitaria di Agrigento: l’acqua del dissalatore di Porto Empedocle affluisce nel serbatoio di Villaseta. Altri interventi in corso.

Domenica scorsa il dissalatore a Porto Empedocle è stato attivato. L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha prelevato i campioni d’acqua. Li ha esaminati. E adesso ha risposto ok, immettetela nelle reti. E così è stato. I primi 50 litri al secondo, poi altri 50 tra 11 e 14 agosto, convogliati nel serbatoio di Villaseta, a servizio della città di Agrigento. La Regione ha stanziato 110 milioni di euro per l’installazione dei dissalatori di Porto Empedocle, Trapani e Gela. E poi circa 10 milioni di euro per interventi nei Comuni gestiti dall’Aica, l’Azienda idrica dei Comuni agrigentini.

Tali opere, già in fase avanzata o conclusi, produrranno altri 130 litri al secondo entro il 2025. Poi, ancora nell’Agrigentino, altri lavori di Siciliacque per oltre 15 milioni di euro, e dell’Aica con risorse proprie per 1,6 milioni di euro. Il tutto per ulteriori 80 litri al secondo. Il totale complessivo stimato degli interventi in corso ammonta quindi a 210 litri al secondo.

La presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’Aica, Danila Nobile, smentisce presunti trasferimenti di acqua dissalata da Porto Empedocle verso altre province. Sottolinea: “Serve per la provincia agrigentina, ancora attanagliata dalla crisi idrica”. E poi, sulla distribuzione dell’acqua dissalata tra i Comuni della provincia, ribadisce che un apposito piano sarà definito da gestore e sindaci, quindi Aica e Ati, sulla base delle priorità territoriali. Nobile conclude: “La strada intrapresa da Aica è chiara: trasparenza, collaborazione e risultati. Il sostegno ricevuto dalla Regione Siciliana, in particolare per volontà del Presidente Renato Schifani, rappresenta una garanzia politica e istituzionale essenziale per superare questa crisi e aprire una nuova stagione di gestione pubblica dell’acqua.”