La direzione generale ASP diviene “itinerante”. Dalla Cittadella della Salute si sposterà ciclicamente verso gli ospedali

Avvicinare fisicamente la direzione aziendale ai bisogni della gente, alle istanze del personale, alle esigenze che si vivono in quegli ambienti nei quali si eroga in prima linea l’assistenza sanitaria. È questa la motivazione di fondo che anima la scelta dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento di rendere “itinerante” la sede della direzione generale delocalizzandola, a turno, presso ciascuno dei cinque presìdi ospedalieri della provincia. La decisione, presa dal direttore generale ASP, Giuseppe Capodieci, è già efficace, da tempo, per quanto riguarda l’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento (dove la direzione è presente fisicamente nelle giornate del venerdì) e viene estesa adesso agli altri presidi ospedalieri. “La scelta di ‘uscire’ dalla sede legale della Cittadella della Salute del viale della Vittoria – precisa il direttore Capodieci – non ha un mero significato simbolico. Serve a penetrare ancor più da vicino le dinamiche dell’assistenza ospedaliera e contribuisce ad acuire lo spirito di squadra fra chi opera in corsia, a diretto contatto con i pazienti, e la direzione strategica”.