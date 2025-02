Condividi

La Democrazia Cristiana entra in Consiglio comunale a Sambuca di Sicilia. Il Gruppo consiliare è composto da quattro consiglieri: Margherita Anna Maggio (presidente del Consiglio), Salvatore Abruzzo, Maria Elena Armato e Giuseppe Di Bella, che affermano: “Viviamo la politica come servizio per la comunità e per questo abbiamo deciso di aderire alla Democrazia Cristiana. Continueremo a lavorare con serietà e dedizione per lo sviluppo e la crescita di Sambuca”. E Stefano Cirillo, segretario regionale della DC, Antonietta Vita, segretario provinciale del partito, e Carmelo Pace, capogruppo DC all’Ars, commentano: “La presenza della Democrazia Cristiana porterà una nuova visione e un rinnovato impegno per il bene comune, promuovendo politiche di inclusione, sviluppo sostenibile e attenzione ai bisogni dei cittadini”.