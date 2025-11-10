“La Cultura della Moda”, 1ª Edizione 7 dicembre 2025 – Teatro Pirandello

Condividi

Il Teatro Pirandello di Agrigento ospiterà domenica 7 dicembre 2025, dalle ore 17.00, la prima edizione de “La Cultura della Moda”, un evento ideato per celebrare l’incontro fra creatività, territorio, riflessione sociale e nuove generazioni.

L’iniziativa nasce come appuntamento culturale dedicato alla moda non solo come espressione estetica, ma come linguaggio capace di raccontare identità, contemporaneità e cambiamento. La manifestazione prevede momenti di approfondimento, performance artistiche e interventi dedicati ai grandi temi del nostro tempo: dalla parità di genere alla sostenibilità, dalle sfide educative legate ai giovani fino al rapporto con le nuove tecnologie.

Tra i diversi segmenti in programma, spazio alla narrazione del percorso che ha portato Agrigento a vivere il 2025 come Capitale Italiana della Cultura, con un richiamo alle iniziative e ai risultati raggiunti durante l’anno.

Il cuore dell’evento sarà dedicato alla moda come patrimonio culturale e produttivo, con la presentazione delle creazioni di diversi stilisti siciliani, in un susseguirsi di quadri che metteranno al centro ricerca, artigianalità e valorizzazione del Made in Italy.

Non mancheranno anche momenti dedicati ai più giovani, con la partecipazione delle realtà formative del territorio, impegnate nella crescita educativa, artistica e sociale dei bambini e degli adolescenti.

Nel corso della serata è previsto inoltre un omaggio alla storia e alle figure che hanno segnato l’immaginario italiano, insieme a speciali contributi musicali e culturali.

La manifestazione si concluderà con una cerimonia di premiazione dedicata a eccellenze e progetti distintivi nei campi della moda, della sostenibilità, della creatività emergente e della valorizzazione del territorio.

“La Cultura della Moda” si propone così come un evento che unisce spettacolo, riflessione e promozione del talento locale, offrendo al pubblico un percorso che attraversa arte, moda, cultura e impegno sociale.

Ingresso al Teatro Pirandello – Agrigento Domenica 7 dicembre 2025, ore 17.00